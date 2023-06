“ Lukaku ? Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento all’Inter, è un ragazzo incredibile, ha un contratto col Chelsea quindi dobbiamo aspettare e parlare con loro per capire”. Lo ha detto Steven Zhang ieri, a caldo, dopo la sconfitta della sua Inter in finale di Champions League contro il City. Oggi calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro del belga.

“Insomma, se vuole tornare per la terza volta a Milano deve essere lui a convincere i Blues. Gli stessi che lo hanno acquistato nel 2021 per la bellezza di 115 milioni di euro. D’altronde Romelu già sa quali sono le condizioni imposte dal club di Viale della Liberazione: ok ad un nuovo prestito, ma ad una cifra inferiore rispetto agli 8 milioni (più bonus) versati per la stagione appena conclusa. Per l’Inter insomma, deve essere un affare.