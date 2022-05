Goal.com – Inter-Lukaku, il Chelsea apre al prestito? La soluzione preferita dai Blues

Giorno importante sul fronte Lukaku. Intanto dall'Inghilterra arrivano notizie su una possibile apertura del Chelsea al prestito

Giornata importante sul fronte Lukaku. Il legale incaricato dall'attaccante belga oggi incontrerà la dirigenza nerazzurra per capire se ci sono i margini per un ritorno all'Inter. Secondo quanto riporta Goal.com, i colloqui di oggi saranno incentrati su come impostare tutta l'operazione con Big Rom che accetta di tagliare il suo stipendio di circa il 40 per cento per facilitare il suo ritorno a San Siro. "L'unica via percorribile sarebbe quella di un prestito, anche se il Chelsea preferirebbe una soluzione onerosa pari ad almeno 12 milioni di euro, magari inserendo un'opzione futura di acquisto o un pagamento rateizzato su più stagioni. Condizioni, queste, che però potrebbero non risultare convenienti alle casse dell'Inter".