In UK – Inter, per Lukaku c’è l’insidia Arsenal: i Gunners preparano 70 milioni per Big Rom

La strada che porta al ritorno di Romelu Lukaku all'Inter potrebbe presto fare i conti con un nuovo ostacolo. Secondo quanto riportato in UK dal Daily Star, infatti, l'Arsenal sulle tracce dell'attaccante belga, che fin qui ha rifiutato tutte le destinazioni, deciso a tornare in nerazzurro a tutti i costi. Nello specifico, i Gunners avrebbero in piano di presentare al Chelsea una proposta ufficiale da 60 milioni di sterline (più di 70 milioni di euro) per il cartellino di Big Rom.