Lukaku, da Inter fanno notare “possibilità di conclusione positiva minori del 5%”

Il quotidiano TuttoSport spiega come sia in salita la trattativa con il Chelsea per il ritorno di Romelu a Milano

Eva A. Provenzano

L'apertura del Chelsea al prestito per TuttoSport non ha assolutamente cambiato le cose. Lukaku è lontano dall'Inter. E lo spiega il quotidiano soffermandosi sul nocciolo della questione. Il club nerazzurro potrebbe prendere il calciatore solo in prestito. Anche perché il presidente Zhang è stato chiaro su quella cifra in positivo che dovrà essere registrata a fine mercato: +60 mln e il taglio del 10% del monte ingaggi.

"Dunque l’Inter continua a rimanere nella sua posizione, ovvero non chiude le porte al ritorno del giocatore - ma da Viale della Liberazione fanno notare come le possibilità di una conclusione positiva siano inferiori al 5% -, ma lo farà solo alle sue condizioni, quindi in prestito, da chiudere possibilmente entro il 30 giugno per poter usufruire ancora dei benefici del Decreto Crescita per lo stipendio del giocatore che dovrà essere dimezzato rispetto ai 15 complessivi percepiti a Londra", si legge.

(Fonte: TS)