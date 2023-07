EDICOLA / CdS: Lukaku lotta per la Juve. Sale la tensione col Chelsea

In prima pagina si parla ancora del belga che aspetta solo i bianconeri dopo la rottura totale con l'Inter

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla ancora oggi di Lukaku che è tornato a Londra in attesa dell'offerta giusta a lui e al Chelsea che gli permetterà di cominciare una nuova avventura. Secondo quanto scrive in prima pagina il quotidiano romano, ormai da tempo, il belga ha fatto la sua scelta: "Lukaku lotta per la Juve. Cresce la tensione tra il belga e il Chelsea. Il club inglese lo pressa ma lui rifiuta il rilancio arabo: punta solo ai bianconeri".