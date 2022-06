Lukaku priorità, poi Dumfries: altro che 40mln, ecco quanto chiede l’Inter al Chelsea

"Il ritorno del figliol prodigo è la priorità negli uffici dell’Inter, preoccupata di definire l’affare prima del 30 giugno al fine di non perdere le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Parallelamente si sviluppa la trattativa per il trasferimento di Dumfries a Londra: i nerazzurri partono dalla valutazione (elevata) di 60 milioni. Poi si penserà a migliorare la proposta per Dybala (con un bonus alla firma?) che oggi in Florida sarà una delle stelle della partita di beneficenza organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos".