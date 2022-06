Inter, confessione Vidal sul futuro: “Vorrei giocare nel Boca, ma dipende da… Fernando”

Tutto è iniziato nel 2020, quando Juan Romàan Riquelme, ex bandiera del Boca Juniors e oggi dirigente del club argentino, aveva proposto ad Arturo Vidal, allora in rotta con il Barcellona, di tornare in Sudamerica e giocare nella Bombonera. King Arturo aveva apprezzato l'interesse, ma aveva risposto che preferiva continuare in Europa ancora per un po'. Tanto che poi arrivò la firma sul biennale con l'Inter.