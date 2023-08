Kane al Bayern Monaco, il Tottenham cerca l’erede: c’è Taremi, ma la suggestione è Lukaku

"La cessione di Kane obbliga ovviamente il Tottenham a ricercare un nuovo numero nove sul mercato. Nel ruolo era già stato preso Alejo Veliz, 19 anni, dal Rosario Central ma è un progetto per il futuro. Mehdi Taremi, iraniano del Porto che piace anche all’Inter, è la soluzione più a portata di mano. I portoghesi chiedono circa 30 milioni di euro e con l’incasso di Kane per gli Spurs non sarebbe poi così complicato portare a termine l’operazione. Un altro nome sul taccuino è quello del nigeriano Gift Orban del Genk, anche ieri tre gol in Conference. La tifoseria, però, ha piani più alti. E uno si chiama Lukaku, che è già a Londra, sebbene da fuori rosa al Chelsea".