Males, zero minuti al Genoa: l’Inter studia una soluzione. Pedullà: “Offerte dalla B oppure…”

Dopo una buona stagione con il Lucerna in Svizzera, l’attaccante elvetico Darian Males è stato preso dall’Inter. Il talentuoso classe 2001 è stato dirottato subito in prestito al Genoa, come precisa richiesta del ds Faggiano ma l’ex Parma ha poi lasciato il Grifone ed è probabile che ci sia lo stesso epilogo per Males. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per Males l’Inter starebbe studiando una soluzione. Il giocatore “ha un paio di proposte dalla Serie B che per ora non intende prendere in considerazione, mentre potrebbe essere interessato a qualche sondaggio arrivato dalla Slovenia”. Males, che è stato anche fuori causa per aver contratto il Covid-19, finora non è sceso in campo nemmeno 1′ con la maglia del Genoa.