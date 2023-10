Marco Barzaghi: “Inter, possibile tentativo per Taremi. E per l’estate c’è un nome a zero”

"C'è una voce che arriva dal Portogallo su un'Inter che sarebbe sempre interessata a Taremi e che potrebbe provare a gennaio per un acquisto low cost per l'iraniano, che è in scadenza e che è uno di quei giocatori che saranno liberi a zero che l'Inter sta seguendo, insieme a quel Tiago Djalò, che non ha ancora recuperato dalla rottura del legamento crociato, ma che rimane un obiettivo".