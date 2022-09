Attacco Inter 23-24, Marotta osserva con interesse un nome: “Prospettiva da grande risorsa”

Una cessione con progetto futuro chiaro, con la consapevolezza di avere fra le mani un giocatore dal sicuro avvenire. L'Inter ha lasciato andare in estate in prestito Martin Satriano all'Empoli (nell'ambito dell'affare Asllani), per permettere all'attaccante uruguaiano di trovare minutaggio e la continuità necessaria per ripresentarsi, magari, in nerazzurro da protagonista. Come scrive calciomercato.com, infatti, è questo il progetto dell'Inter: