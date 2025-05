Mazzarri può tornare in panchina. “Trattativa avanzata con club iraniano”

Walter Mazzarri potrebbe tornare in panchina dopo l'esperienza al Napoli. L'ex allenatore dell'Inter, riportano da Libero, starebbe trattando con l'Esteghlal. La trattativa per il suo approdo in panchina sarebbe in stato avanzato. Il club iraniano ha ambizioni importanti, spiega il quotidiano, e punta a vincere il campionato.