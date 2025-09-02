I dieci colpi più costosi del mercato: tutti in Premier, tranne due eccezioni

I dieci colpi più costosi della sessione di mercato che si è appena concluso il primo settembre sono stati fatti tutti in Premier League. Fanno eccezione solo due casi: la cessione di Osimhen da parte del Napoli al Galatasaray e quella dell'Atalanta che ha spedito Retegui all'Al-Qadsiah. Ma negli altri nove casi si tratta di trasferimenti da club del campionato a club dello stesso campionato o giocatori che si sono trasferiti in Inghilterra da altri campionati. Su Skysport la rassegna dei 10 nomi più costosi del mercato.
Il campionato inglese, tra entrate e uscite, è stato protagonista assoluto dell'estate con cifre da capogiro
10) Mateo Retegui: 68,25 milioni di euro nelle casse dall'Atalanta dall'Al-Qadsiah.
9) Eberechi Eze: 69,3 milioni di euro investiti dall'Arsenal per prelevarlo dal Crystal Palace;
8) Luis Diaz e Martin Zubimendi: 70 mln per il trasferimento dal Liverpool al Bayern Monaco del primo dal Liverpool al Bayern Monaco e stessa cifra per il secondo che si è trasferito dalla Real Sociedad all'Arsenal.
7) Matheus Cunha: 74.2 mln per il trasferimento dal Wolverhampton al Manchester United.
6) Byran Mbeumo e Osimhen: 75 mln di euro per il passaggio dal Brentford allo United per il primo; stessa cifra per l'attaccante che dal Napoli è passato al Galatasaray dove aveva giocato in prestito la scorsa stagione.
