I dieci colpi più costosi del mercato: tutti in Premier, tranne due eccezioni

I dieci colpi più costosi della sessione di mercato che si è appena concluso il primo settembre sono stati fatti tutti in Premier League. Fanno eccezione solo due casi: la cessione di Osimhen da parte del Napoli al Galatasaray e quella dell'Atalanta che ha spedito Retegui all'Al-Qadsiah. Ma negli altri nove casi si tratta di trasferimenti da club del campionato a club dello stesso campionato o giocatori che si sono trasferiti in Inghilterra da altri campionati. Su Skysport la rassegna dei 10 nomi più costosi del mercato.