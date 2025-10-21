Negli ultimi anni il campionato arabo ha attratto molti calciatori, anche importanti, che hanno deciso di lasciare l'Europa: più che per la competitività sportiva, però, la scelta di questi era dettata più dal fattore economico. Tanto che diversi campioni emigrati in Arabia, ora sognano il ritorno in Europa. Ecco gli otto scontenti che possono finire sul mercato secondo La Gazzetta dello Sport.