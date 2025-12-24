Mancano pochi giorni all'apertura della sessione invernale di calciomercato, con l'Inter al centro dell'attenzione soprattutto per la questione Frattesi e per novità sull'eventuale rinforzo sulla fascia destra.

Ecco le date e gli orari ufficiali:

"La sessione invernale del mercato 2026 inizierà il 2 gennaio 2026. La chiusura è invece prevista per il 2 febbraio. Le squadre avranno quindi a disposizione un intero mese per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione. Il 2 febbraio la fine delle trattative verrà sancita alle ore 20: da quel momento saranno consentite solo cessioni ad altri campionati con la finestra ancora aperta".