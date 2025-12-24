FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Mercato di gennaio alle porte: ecco le date e orari ufficiali di apertura e chiusura

calciomercato

Mercato di gennaio alle porte: ecco le date e orari ufficiali di apertura e chiusura

Mercato di gennaio alle porte: ecco le date e orari ufficiali di apertura e chiusura - immagine 1
Mancano pochi giorni all'apertura della sessione invernale di calciomercato, con l'Inter al centro dell'attenzione soprattutto per la questione Frattesi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Mancano pochi giorni all'apertura della sessione invernale di calciomercato, con l'Inter al centro dell'attenzione soprattutto per la questione Frattesi e per novità sull'eventuale rinforzo sulla fascia destra.

Mercato di gennaio alle porte: ecco le date e orari ufficiali di apertura e chiusura- immagine 2

Ecco le date e gli orari ufficiali:

Mercato di gennaio alle porte: ecco le date e orari ufficiali di apertura e chiusura- immagine 3
Sky

"La sessione invernale del mercato 2026 inizierà il 2 gennaio 2026. La chiusura è invece prevista per il 2 febbraio. Le squadre avranno quindi a disposizione un intero mese per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione. Il 2 febbraio la fine delle trattative verrà sancita alle ore 20: da quel momento saranno consentite solo cessioni ad altri campionati con la finestra ancora aperta".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
UFFICIALE – Origi, il Milan risolve il contratto: ecco la nota del club rossonero
Gds – Lazio, mercato sbloccato! Ma occhio al Napoli: gennaio a zero, ma ecco cosa rischia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA