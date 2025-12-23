Ora è ufficiale: il Milan si libera di Divock Origi. Attraverso un comunicato, il club rossonero ha annunciato di aver risolto il contratto pesantissimo del centravanti belga.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato UFFICIALE – Origi, il Milan risolve il contratto: ecco la nota del club rossonero
calciomercato
UFFICIALE – Origi, il Milan risolve il contratto: ecco la nota del club rossonero
Attraverso un comunicato, il club rossonero ha annunciato di aver risolto il contratto pesantissimo del centravanti belga
Ecco la nota: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA