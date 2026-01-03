FC Inter 1908
TyC Sports – Accordo Inter-Racing per Valentin Carboni! Decisivo Milito, novità su formula e dettagli

Si sbilancia TyC Sports in Argentina: accordo trovato tra Inter e Racing per Valentin Carboni per la stagione 2026
Si sbilancia TyC Sports in Argentina: accordo trovato tra Inter e Racing per Valentin Carboni per la stagione 2026.

Addio al Genoa a metà stagione per l’argentino, che ha raggiunto un’intesa con il club argentino: decisivo il ruolo di Diego Milito.

Verrà così interrotto il prestito in Liguria e Valentin Carboni si trasferirà in Argentina, al Racing. Il sito argentino parla di un accordo per un prestito secco annuale e non di 6 mesi, senza un diritto di riscatto. Da capire se la formula verrà confermata anche in Italia, ma in Argentina non hanno dubbi i colleghi di TyC Sports.

