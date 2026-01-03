FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione

calciomercato

Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione

Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione - immagine 1
Valentin Carboni dice addio al Genoa a metà stagione: è fatta per il suo passaggio al Racing, ecco i dettagli dell'operazione
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione- immagine 2

Valentin Carboni dice addio al Genoa a metà stagione. Verrà interrotto il prestito dell'argentino in Liguria, che tornerà così all'Inter e poi verrà nuovamente ceduto.

Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione- immagine 3

'Here we go' di Fabrizio Romano per il passaggio di Valentin Carboni al Racing di Avellaneda, lascia così nuovamente in prestito i nerazzurri. Nessun diritto di riscatto nell'operazione, si tratta di un prestito secco. Confermate le anticipazioni argentine, qui i loro dettagli sulla chiusura.

Leggi anche
Brilla Akinsanmiro, il Pisa può riscattarlo a 7 mln. L’Inter per riportarlo a Milano deve…
Moretto rivela: “Inter ha pensato di bloccare questo attaccante di Serie A per giugno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA