Valentin Carboni dice addio al Genoa a metà stagione. Verrà interrotto il prestito dell'argentino in Liguria, che tornerà così all'Inter e poi verrà nuovamente ceduto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione
calciomercato
Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione
Valentin Carboni dice addio al Genoa a metà stagione: è fatta per il suo passaggio al Racing, ecco i dettagli dell'operazione
'Here we go' di Fabrizio Romano per il passaggio di Valentin Carboni al Racing di Avellaneda, lascia così nuovamente in prestito i nerazzurri. Nessun diritto di riscatto nell'operazione, si tratta di un prestito secco. Confermate le anticipazioni argentine, qui i loro dettagli sulla chiusura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA