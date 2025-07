L'obiettivo è quello di mettere dentro un giovane, prima di dare l'assalto al nuovo acquisto potrebbe esserci un'uscita. Al momento non sarà Acerbi

L'obiettivo è quello di mettere dentro un profilo giovane, prima di dare l'assalto al nuovo acquisto potrebbe esserci un'uscita. Al momento non sarà Acerbi, ecco come funziona la sua clausola:

"Acerbi ha un contratto con l’Inter fino al giugno 2026. Ma nell’accordo c’è una clausola, a favore del club nerazzurro, che può decidere di risolvere subito il contratto versando al difensore una penale di 500 mila euro. Ma i dirigenti non sono intenzionati ad esercitarla. Acerbi andrà via solo se da qui in avanti fosse lui a manifestare la volontà di cambiare squadra", spiega La Gazzetta dello Sport.