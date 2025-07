Occhio al futuro di Francesco Acerbi. Il contratto del difensore scade la prossima estate e se Simone Inzaghi fosse rimasto, la sua permanenza sarebbe stata data per scontata. Ma ora le cose possono cambiare, anche perché, come spiega Calciomercato.com, il rapporto non è più sereno come prima tra le parti: "Il difensore è sempre stato uno scudiero di Simone Inzaghi, l’ex tecnico nerazzurro lo aveva chiesto e in seguito ne ha fatto l’uomo spogliatoio.