Il prossimo asse di mercato tra Inter e Atalanta sarà per Marco Palestra? Se lo chiede Sky Sport, che fa così il punto sul futuro dell’esterno ora in prestito al Cagliari.

“È indubbio che sia uno dei giocatori più interessanti di questa prima parte di campionato, premiato anche dal portale Transfermarkt come calciatore col maggior aumento di valore della Serie A (+16,5 milioni di euro, qui la classifica completa). Sta stupendo tutti nel Cagliari, ma il suo cartellino è dell'Atalanta, che lo ha cresciuto fin da ragazzino. Ma come stanno le cose strettamente sul piano del mercato?