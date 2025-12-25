Come stanno andando i giocatori dell’Inter in prestito in questa stagione? Da Benjamin Pavard a Valentin Carboni, passando per Aleksander Stankovic e non solo.

Sono 6 infatti i nerazzurri in giro per l’Europa: andiamo a vedere tutte le situazioni in chiave presente e futuro, caso per caso. Specifichiamo che sono solo quelli che potrebbero rientrare o quelli su cui l’Inter mantiene ancora il controllo.