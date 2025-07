L’Inter fa sul serio per Ademola Lookman : è il prescelto di Cristian Chivu per rinforzare l’attacco nerazzurro.

“L’affondo deciso per Lookman fa capire almeno un paio di cose: da un lato che si possono fare eccezioni per quanto riguarda l’età, visto che stiamo parlando di un classe ’97 (compirà 28 anni il 20 ottobre), e dall’altro che per completare l’attacco, non si attenderà di accumulare risorse attraverso la cessione degli esuberi. Evidentemente, quelle ci saranno comunque (a cominciare da Taremi che deve liberare il posto), ma non sono più la priorità.