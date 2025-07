"Il nigeriano è finito in vetta ai desideri dell’Inter e lui stesso si vede già con la maglia dei nerazzurri di Milano. Non ci sarebbero problemi nel dare forma al suo contratto, anzi gli agenti, in contatto continuo con l’area sport interista, avrebbero già pronta una bozza di intesa da 4 milioni l’anno fino al 2030. In mezzo, però, c’è una terza entità, la Dea rigorosissima e non incline a fare sconti. Ancora a Bergamo non è pervenuta alcuna offerta in forma ufficiale, o anche solo una telefonata da Milano, e il prezzo teorico fatto dai Percassi è superiore a quanto sarà pronta a mettere sul piatto l’Inter: la linea, diritta, va tracciata a 50 milioni. Serietà e policy aziendale dell’Atalanta sono, comunque, ben conosciute da tutti ormai: si vende solo alle condizioni del club e al migliore offerente, nonostante a Bergamo vogliano comunque togliersi la spina Lookman, già trattenuto per i capelli l’anno passato. Tra l’altro, per Ademola non esiste solo la pista milanese, ma ce n’è pure una madrilena. Accanto alla voglia dell’Inter, infatti, è ancora assai vigile l’interesse dell’Atletico. Il club del Cholo è pronto a muoversi, in attesa di fare una necessaria cessione in attacco: nel dettaglio, sta cercando di piazzare Samuel Lino dialogando con Nottingham Forest e Wolverhampton. Al contrario, nonostante l’indirizzo dirigenziale interista fosse inizialmente diverso, a Milano la cessione preventiva in attacco non serve più: l’Inter è, infatti, decisa a spingere su Lookman ancora prima di fargli spazio. Per liberarsi di Taremi e Sebastiano Esposito ci sarà tempo, intanto si cerca il colpo grosso da affiancare alla ThuLa. L’ok al presidente Marotta e al ds Ausilio per accelerare la pratica è arrivato, come sempre, da Oaktree, proprietario e deus ex machina".