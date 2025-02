"Il portiere, che ha compiuto 16 anni a gennaio, ha fatto una buona impressione ai rappresentanti dell'Inter durante un provino con le squadre Under 16, Under 17 e Under 18 del club a Milano e hanno proposto un contratto al giovane. Il nativo di Kaunas ha firmato un contratto fino al 2027. Diversi allenatori della Kaunas Žalgiris Football Academy hanno contribuito allo sviluppo costante di Henrikas. I suoi dati, il suo carattere e la sua motivazione sono esemplari", si legge ancora nella nota.

«Innanzitutto, vorrei ringraziare di cuore gli allenatori dell'organizzazione Kaunas Žalgiris per avermi aiutato a migliorare e per avermi sempre supportato. Entrare a far parte dell'Inter è un'emozione incredibile, spero di poter diventare ancora più bravo di quanto non fossi prima. Il mio viaggio è appena iniziato», ha dichiarato il giovane.