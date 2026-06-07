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fcinter1908 calciomercato mercato inter Allarme Inter, l’ag di Calhanoglu: “Se Safi vince le elezioni al Fenerbahce, abbiamo un accordo”

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Allarme Inter, l’ag di Calhanoglu: “Se Safi vince le elezioni al Fenerbahce, abbiamo un accordo”

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Allarme in casa Inter riguardo il futuro di Hakan Calhanoglu: tornano con forza le voci su un possibile approdo in Turchia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Allarme in casa Inter riguardo il futuro di Hakan Calhanoglu: tornano con forza le voci su un possibile approdo in Turchia del centrocampista nerazzurro. Come riporta il giornalista turco Yagiz Sabuncoglu, infatti, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi ha raggiunto un accordo di tre anni più con Çalhanoğlu, che indossa la maglia dell'Inter!

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A confermarlo è lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic, che ai suoi microfoni ha dichiarato: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona.

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Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante".

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