A confermarlo è lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic , che ai suoi microfoni ha dichiarato: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona.

Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante".