Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Della trattativa dell'Inter per Romero ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Piero Ausilio ha fatto chiarezza sul nome di Perisic. Piero Ausilio dice assolutamente no. L'Inter non lavora al ritorno di Perisic. L'Inter ci ha pensato, ci ha provato a gennaio, ma il PSV non l'ha liberato. Oggi l'Inter fa altre valutazioni. E l'Inter in questo momento non affonda su Ivan Perisic e lo conferma anche lo stesso Piero Ausilio, è una pista su cui l'Inter in questo momento non sta lavorando. Ausilio dà una conferma importante che mette un punto alla vicenda Christian Romero. L'Inter per Romero c'è eccome. Quello che succede è che l'Inter sta trattando Romero.

L'Inter sta lavorando con il Tottenham, contatti diretti, e con il Cuti Romero, i suoi procuratori, che sono a Milano da martedì, hanno avuto due contatti con l'Inter, non uno, due contatti con l'Inter. Quindi si sta lavorando sul contratto del giocatore, si sta lavorando sullo stipendio di Cuti Romero. Chiaramente poi ci sarà da chiudere tutti i punti col Tottenham, ma l'Inter su Romero sta lavorando forte. Quindi è una pista che dobbiamo mantenere perché anche lo stesso Ausilio conferma che l'Inter c'è. Poi ripeto, da qui a prenderlo, aspettiamo e vediamo cosa succede, perché fa parte ovviamente delle regole del mercato.