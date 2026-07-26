VIDEO FCIN1908 / Inter in partenza per l'amichevole con il Karlsruher: il saluto di Barella e Pio
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter ha rimandato la questione esterno e spostato le sue attenzioni in questo mercato sulla difesa. Romero è il profilo individuato dalla dirigenza per sistemare la difesa di Chivu. Queste le ultime novità sulla trattativa col Tottenham riportate da Sportmediaset:
Inter-Tottenham, trattativa nel vivo per Romero. Il giocatore ha dato apertura totale ai nerazzurri. Previsti nuovi contatti. La prima offerta è di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (come fatto per Akanji) per un totale di 40M.
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