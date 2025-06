L’Inter non fa sconti per Hakan Calhanoglu: ancora non sono arrivate offerte ufficiali, ma il prezzo è fissato

L’Inter non fa sconti per Hakan Calhanoglu. La dirigenza al momento non ha ricevuto offerte ufficiali dal Galatasaray, ma un prezzo è già stato fissato per il cartellino del turco. A parlare della situazione è l’edizione online di Repubblica.