Alessandro Cosattini Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 18:02)

Intervista esclusiva a Enzo Raiola sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano. Queste le parole del noto agente su Gigio Donnarumma dopo quanto accaduto col PSG nelle ultime ore.

“Ho incontrato Campos dopo le vacanze estive, io avevo già ribadito che Gigio volesse rispettare il contratto fino alla fine, con un anno di contratto. All’incontro, Campos mi ha detto che l’allenatore aveva preso questa decisione di farlo fuori dalla squadra, di non convocarlo più. Mi ha solo detto che la decisione non era voluta dal club, ma dall’allenatore. Io ho ribadito che stavamo parlando di rinnovo un mese fa, quindi non penso che l’allenatore cambi idea in un mese… È una decisione senza senso, a questo punto posso solo pensare che la scelta di prendere un nuovo portiere fosse già stata presa e non era un problema, ma la scelta di farla fuori penso sia dovuta alla paura di tenere uno forte come Gigio accanto al nuovo portiere. Non mi convince più di tanto questa risposta, perché Gigio quando è arrivato se la giocava con Navas. Forse è anche una mancanza di fiducia per il portiere che hanno preso oggi.

Tutti questi messaggi arrivati fanno molto piacere a Gigio. Lui mi ha detto che non sta proprio così male, sono arrivati messaggi come se ci fosse stata la perdita di un caro… Lui non ha capito, è deluso, ma alla fine si guarda avanti ed è fatto così Gigio. La rabbia resta ma lui ha continuato ad allenarsi anche da solo, anche oggi stesso. Lui continua nel suo, si allena bene, la situazione è questa.

Sono stato bravo quest’anno io col PSG (ride, ndr). La trattativa è stata portata avanti, la scalata è stata incredibile, mi sembrava irrispettoso metterlo in una situazione di tensione. Il livello del club è di grandissimo spessore, fare un rinnovo è come avere un acquisto, non dimentichiamo che Gigio è arrivato a Parigi da free agent. Da parte loro non hanno mai ricevuto i miei segnali, mi avevano fatto promesse, poi hanno voluto dirci che di più non potevano fare. Gigio ha capito che c’erano situazioni che potevano penalizzare il club, è venuto incontro al club, ma all’invio dei documenti ci siamo trovati condizioni diverse e ci siamo fermati. Richieste non abbiamo mai avuto la possibilità di farle noi al PSG sul rinnovo.

Futuro e Premier League destinazione più credibile col Man City interessato? Voglio lanciare anche questo messaggio: non è solo un discorso del contratto di Gigio, ci sono anche gli interessi dei club. In Italia club molto importanti vivono situazioni finanziarie non delle migliori. Quel Milan che abbiamo lasciato non aveva la società solida alle spalle, avevamo previsto che sarebbero stati anni così, eccetto l’anno dello scudetto. A Parigi è stato importante per la sua crescita, per il suo status, anche per la Nazionale. Anche oggi è nei primi 30 per il Pallone d’Oro. La Premier incuriosisce tanto, oggi penso sia lo step giusto dopo Italia e PSG. Se penso a un’ulteriore crescita, penso alla Premier.

In Italia c’è una lontana possibilità di rivederlo già quest’estate? Oggi per questo trasferimento posso dire che non ho avuto piccoli accenni ecco, per questa sessione di mercato. Per il futuro non ho mai escluso nulla, a oggi non abbiamo club italiani… Dirti che non ci sono stati interessamenti, direi una cazzata… Ma a oggi nessun club italiano ha la possibilità di fare questo passo verso Gigio”.