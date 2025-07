Dopo aver ben figurato lo scorso anno in Serie B con la Sampdoria, Ebenezer Akinsanmiro si è guadagnato il salto di categoria. Il centrocampista nigeriano dell'Inter giocherà con la maglia del neo promosso Pisa: accordo raggiunto sulla base del prestito, ufficialità in arrivo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Ci sono sue camere in più già pronte nel ritiro di Morgex (Val d'Aosta): quelle per Simone Scuffet (29 anni), esperto portiere in arrivo dal Cagliari, e per il giovane centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro (20), prelevato dall'Inter. Tutti e due, infatti, da lunedì lavoreranno al Centro sportivo di Valdigne Mont Blanc agli ordini di Gilardino".