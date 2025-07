Ci può essere qualche traccia in Europa ma lui non vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Premier League. Dobbiamo tenere viva l'ipotesi Serie A: ciò che emerge in questa fase è che il giocatore sarebbe interessato solo a vestire una maglia da top club.

L'Inter sta lavorando sotto traccia per lui e probabilmente la convinzione del giocatore di puntare i piedi e arrivare a scadenza di contratto con la Juve per liberarsi a zero può maturare anche da quest'ipotesi, che è concreta: potersi poi spostare all'Inter a zero. Oggi Vlahovic non ha la necessità di forzare i tempi per andare via".