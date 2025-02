Ceduto in prestito al Lucerna nel corso dell'estate, Aleksandar Stankovic si è subito ritagliato un ruolo da protagonista in Svizzera: il centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter è una pedina insostituibile della squadra allenata da Mario Frick (sempre in campo in tutte le 25 partite stagionali fin qui disputate dalla formazione elvetica), e le sue prestazioni non stanno passando inosservate.