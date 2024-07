Aleksandar Stankovic: “Sogno di tornare all’Inter e giocare a San Siro”

Le parole del giovane centrocampista passato in questi giorni in prestito al Lucerna

Aleksandar Stankovic riparte dal Lucerna. Il figlio di Deki, finito in Svizzera in prestito con diritto di riscatto ed eventuale controriscatto, ha parlato ai microfoni di Blick dell'avventura che sta per cominciare: "Mi piacciono le sfide. Sono pronto ad assumermi la responsabilità. Non mi interessa molto la mia età. Dipende da quello che posso mostrare in campo".