Un anno al Brugge e il ritorno a Milano, a disposizione dell'Inter che ha deciso di attivare la clausola di riacquisto presente sul suo contratto. Il club nerazzurro, il 5 giugno, ha diramato un comunicato ufficiale con il quale si parlava del rientro del giocatore a Milano.
fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter: “Stankovic, si chiude il cerchio. Pronto alla sua storia con la maglia nerazzurra”
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L’Inter: “Stankovic, si chiude il cerchio. Pronto alla sua storia con la maglia nerazzurra”
Il club nerazzurro presenta il centrocampista che ha riacquistato dal Brugge dopo un anno: un cerchio che si chiude
"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031", aveva scritto il club quel giorno.
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