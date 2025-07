Il difensore centrale greco, capitano della Primavera nerazzurra, è pronto per andare a giocare in Serie B

Non solo De Pieri, ormai a un passo dalla Juve Stabia: ci sono altri calciatori dell'Inter che, dopo aver vinto il campionato Primavera, salteranno lo step dell'U23 e della Serie C per confrontarsi da subito con categorie più competitive.