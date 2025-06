L'Al Hilal lavora a un mercato clamoroso per convincere Simone Inzaghi a dire sì: trattative in corso per questi tre 'italiani'

Alessandro Cosattini Redattore 3 giugno - 00:01

L'Al Hilal lavora a un mercato clamoroso per convincere Simone Inzaghi a dire sì alla proposta faraonica di 50 milioni in 2 anni. Secondo Alfredo Pedullà, nel mirino del club saudita non c'è soltanto Theo Hernandez, che si avvicina in queste ore.

Lavori in corso anche per Victor Osimhen dal Napoli ed Ederson dall'Atalanta, sono questi i colpi che sta intavolando il club per convincere Inzaghi ad accettare l'offerta.

Si attende ora l'esito dell'incontro di domani tra Inzaghi e l'Inter.