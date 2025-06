Nel podcast per Skysport.it di Gianluca Di Marzio si parla della giornata di oggi come di un momento cruciale per il futuro nerazzurro. "Il giorno della verità per il futuro della panchina dell'Inter. Ci sarà un incontro nel corso del pomeriggio con Marotta e Ausilio. Inzaghi era ieri ancora indeciso e nel confronto con la società valuterà se continuare o meno. Il club ha preallertato, senza incontrarli, Fabregas e De Zerbi ce chiederanno garanzie tecniche per lasciare rispettivamente Como e OM. Dalla Francia è arrivato intanto Luis Henrique e oggi per lui visite mediche e firma sul contratto di cinque anni proposto dall'Inter. Il giocatore brasiliano è stato pagato cinque anni 23 mln + 2 di bonus", ha spiegato il giornalista sul sito del canale satellitare.