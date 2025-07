Lookman ricompare sui social mentre si allena in palestra

Il calciatore, dopo le notizie sull'infortunio al polpaccio, era un po' sparito dal suo profilo. In una foto si mostra sorridente e pronto a rimettersi in pari

Nel calciomercato si parla di settimane decisive sempre. E quella che sta per arrivare lo è per Ademola Lookman e il suo possibile approdo all'Inter. Si parla da giorni del rilancio dei nerazzurri e del prossimo incontro tra Marotta e Percassi. Del giocatore invece - che sarebbe intenzionato a trasferirsi a Milano - si erano un po' perse le tracce, almeno sui social, da almeno due settimane e da quando si era parlato del suo infortunio al polpaccio.

Oggi l'Atalanta di Juric ha giocato, dopo dieci giorni di ritiro a Zingonia, in amichevole contro l'Under23, che milita in Serie C, e ha vinto uno a zero. Ovviamente non c'era Lookman che sta ancora recuperando dall'infortunio.