Ademola Lookman resta la priorità di casa Inter in chiave mercato, ma occhio a un altro nome: le ultimissime
Ademola Lookman resta la priorità di casa Inter in chiave mercato. Ma non è l’unico nome su cui ragionano i dirigenti. Secondo Sky Sport DE, la società continua a essere interessata a Christopher Nkunku.

La priorità rimane Lookman, c’è già un accordo verbale raggiunto col giocatore sul contratto e lui vuole l’Inter, ma l’operazione non è in chiusura. E così rimane il nome di Nkunku sullo sfondo per i nerazzurri, ma anche per club come Lipsia e Bayern Monaco. Sarà un nome da monitorare da qui a fine mercato.

