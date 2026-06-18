"Valutato già 50 mln? Lookman era andato alla rottura con l'Atalanta, si era impuntato, Palestra non ha mai giocato all'Atalanta ma è di sua proprietà".

"Per l'Atalanta non è un giocatore che è pronto alla rottura. Detto ciò, si parla di certe cifre, io credo che chiuderanno perché l'Inter ha anche sistemato i conti con la UEFA, ha mantenuto il regime giusto ed è già qualcosa che fa la differenza. Poi non dimentichiamoci che l'Inter ha venduto anche Dumfries al Real Madrid, per me è un matrimonio che si farà. L'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche e in prospettiva ce ne sono pochi in giro come Palestra".