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fcinter1908 calciomercato mercato inter Amoruso: “Palestra-Inter? Il matrimonio si farà, ecco perché. E non dimentichiamo che….”

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Amoruso: “Palestra-Inter? Il matrimonio si farà, ecco perché. E non dimentichiamo che….”

Amoruso: “Palestra-Inter? Il matrimonio si farà, ecco perché. E non dimentichiamo che….” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TWW Radio, Lorenzo Amoruso ha commentato la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TWW Radio, Lorenzo Amoruso ha commentato la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra.

"Valutato già 50 mln? Lookman era andato alla rottura con l'Atalanta, si era impuntato, Palestra non ha mai giocato all'Atalanta ma è di sua proprietà".

Amoruso: “Palestra-Inter? Il matrimonio si farà, ecco perché. E non dimentichiamo che….”- immagine 2

"Per l'Atalanta non è un giocatore che è pronto alla rottura. Detto ciò, si parla di certe cifre, io credo che chiuderanno perché l'Inter ha anche sistemato i conti con la UEFA, ha mantenuto il regime giusto ed è già qualcosa che fa la differenza. Poi non dimentichiamoci che l'Inter ha venduto anche Dumfries al Real Madrid, per me è un matrimonio che si farà. L'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche e in prospettiva ce ne sono pochi in giro come Palestra". 

Inter Palestra
Foto figc.it

Quindi niente Premier:

—  

"Andare in un campionato dove non c'è ancora la cura del singolo, lui non si è ancora sviluppato e gli italiani sono i migliori".

(TMW Radio)

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