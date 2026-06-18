Intervenuto ai microfoni di TWW Radio, Lorenzo Amoruso ha commentato la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra.
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Amoruso: “Palestra-Inter? Il matrimonio si farà, ecco perché. E non dimentichiamo che….”
"Valutato già 50 mln? Lookman era andato alla rottura con l'Atalanta, si era impuntato, Palestra non ha mai giocato all'Atalanta ma è di sua proprietà".
"Per l'Atalanta non è un giocatore che è pronto alla rottura. Detto ciò, si parla di certe cifre, io credo che chiuderanno perché l'Inter ha anche sistemato i conti con la UEFA, ha mantenuto il regime giusto ed è già qualcosa che fa la differenza. Poi non dimentichiamoci che l'Inter ha venduto anche Dumfries al Real Madrid, per me è un matrimonio che si farà. L'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche e in prospettiva ce ne sono pochi in giro come Palestra".
Quindi niente Premier:—
"Andare in un campionato dove non c'è ancora la cura del singolo, lui non si è ancora sviluppato e gli italiani sono i migliori".
(TMW Radio)
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