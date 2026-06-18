Sky – Palestra, si parte da 43! Ecco come si arriverà sopra quota 50

"L'Inter ha aumentato la propria offerta, leggermente meno di 50 mln. C'è bisogno di vedersi ulteriormente, probabilmente settimana prossima. Si dovrà lavorare sui bonus: da quello che abbiamo capito, la parte fissa è attorno ai 43 mln e dovrebbe rimanere tale, l'Atalanta vorrebbe che ci siano bonus facili e difficili, questa è anche l'intenzione dell'Inter, per andare oltre i 50 mln di euro, per accontentare la richiesta dell'Atalanta con una formula che permetta all'Inter di spendere solo se arrivano risultati soddisfacenti nel corso degli anni.