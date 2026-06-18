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Sky – Palestra, si parte da 43! Ecco come si arriverà sopra quota 50

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Luca Marchetti ha riportato aggiornamenti sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra, svelando l'offerta interista
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha riportato aggiornamenti sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra:

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"L'Inter ha aumentato la propria offerta, leggermente meno di 50 mln. C'è bisogno di vedersi ulteriormente, probabilmente settimana prossima. Si dovrà lavorare sui bonus: da quello che abbiamo capito, la parte fissa è attorno ai 43 mln e dovrebbe rimanere tale, l'Atalanta vorrebbe che ci siano bonus facili e difficili, questa è anche l'intenzione dell'Inter, per andare oltre i 50 mln di euro, per accontentare la richiesta dell'Atalanta con una formula che permetta all'Inter di spendere solo se arrivano risultati soddisfacenti nel corso degli anni.

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La determina dei bonus sarà importante e per questo è un dettaglio importante, di questo dovranno parlare internamente i due club e servirà il passaggio anche con le due proprietà ma è stato un incontro costruttivo e proficuo"

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