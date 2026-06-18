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calciomercato
Sky – Palestra, si parte da 43! Ecco come si arriverà sopra quota 50
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha riportato aggiornamenti sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra:
"L'Inter ha aumentato la propria offerta, leggermente meno di 50 mln. C'è bisogno di vedersi ulteriormente, probabilmente settimana prossima. Si dovrà lavorare sui bonus: da quello che abbiamo capito, la parte fissa è attorno ai 43 mln e dovrebbe rimanere tale, l'Atalanta vorrebbe che ci siano bonus facili e difficili, questa è anche l'intenzione dell'Inter, per andare oltre i 50 mln di euro, per accontentare la richiesta dell'Atalanta con una formula che permetta all'Inter di spendere solo se arrivano risultati soddisfacenti nel corso degli anni.
La determina dei bonus sarà importante e per questo è un dettaglio importante, di questo dovranno parlare internamente i due club e servirà il passaggio anche con le due proprietà ma è stato un incontro costruttivo e proficuo"
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