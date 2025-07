L'Inter riparte e cerca di cancellare la lavagna e di lasciarsi alle spalle polemiche e sconfitte: sabato tutti ad Appiano Gentile pronti a ricominciare. Ci sarà Lautaro e la frattura con Calhanoglu sembra ricomporsi senza ulteriori strascichi dopo il clamoroso affondo del capitano argentino all'indomani dell'eliminazione dal mondiale per club. Calhanoglu aveva la valigia pronta ma alla fine l'affare con il Fenerbahce - almeno fino ad ora - non si è concretizzato e quindi il giocatore torna a casa mandando chiari segnali di pace e affetto dopo un lungo e logorante tira e molla. Il figliol prodigo troverà spazio forse da trequartista nella nuova Inter di Chivu. Il tempo dirà se pace è veramente fatta.

I nerazzurri hanno molto da metabolizzare, un finale di stagione deludente e l'avvicendamento tra Inzaghi e Chivu, con ancora un alone opaco e una certa amarezza residua per come sono andate le cose. Continuano infatti le speculazioni su un accordo tra Inzaghi e gli arabi dell'Al Hilal precedente la dolorosa sconfitta in finale di Champions. Tempo di girare pagina e riscrivere il futuro anche se, dopo la telenovela Calhanoglu, è arrivato subito un sequel altrettanto appassionante con Lookman che vuole l'Inter a tutti i costi anche se il braccio di ferro con l'Atalanta ancora non si sblocca. Al lavoro gli sherpa per propiziare un compromesso onorevole e portare il giocatore a Milano.