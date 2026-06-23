Per ora è solo un'ipotesi, ma per l'Inter si è aperta una grande pista di mercato, di quelle in grado di far sognare i tifosi

Per ora è solo un'ipotesi, ma per l'Inter si è aperta una grande pista di mercato, di quelle in grado di far sognare i tifosi. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che scrive:

"La missione dei dirigenti nerazzurri, al di là P az, nei prossimi giorni sarà quella di alzare la fiamma sul mercato in uscita: più succulento sarà il gruzzoletto che riusciranno a mettere da parte, più concreto potrà essere l’affondo. Oggi è soltanto un’ipotesi, ma l’Inter ha già l'acquolina in bocca".