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Aperta la clamorosa pista di mercato: “Solo un’ipotesi, ma l’Inter ha l’acquolina in bocca”
Per ora è solo un'ipotesi, ma per l'Inter si è aperta una grande pista di mercato, di quelle in grado di far sognare i tifosi. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che scrive:
"Nel caso in cui Florentino Perez dovesse invece decidere di riscattare e poi rivendere l’argentino, l’Inter si sentirebbe in dovere di fare le sue mosse. Per questo motivo dovrà farsi trovare pronta, reperendo gli ingredienti giusti per cuocere a dovere la pietanza succulenta: più di tutto servirà un margine importante per presentarsi con un’offerta che si avvicini ai 60 milioni chiesti dal Real".
"La missione dei dirigenti nerazzurri, al di là P az, nei prossimi giorni sarà quella di alzare la fiamma sul mercato in uscita: più succulento sarà il gruzzoletto che riusciranno a mettere da parte, più concreto potrà essere l’affondo. Oggi è soltanto un’ipotesi, ma l’Inter ha già l'acquolina in bocca".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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