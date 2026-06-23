Si è parlato anche del mercato dell'Inter negli studi di Telelombardia. A commentare le mosse nerazzurre è intervenuto Fabrizio Biasin

Marco Macca Redattore 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 20:05)

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Si è parlato anche del mercato dell'Inter negli studi di Telelombardia. A commentare le mosse nerazzurre, e in particolare il prossimo arrivo a Milano di Palestra, è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha detto:

"I 50mln per Palestra? E' chiaramente una cifra enorme. E' evidente che sia un investimento per quella che dovrebbe diventare una certezza fin da subito. Ma se l'Inter, che in questi anni ha contato anche i centesimi, scegli di fare questo investimento, è perché pensa che con Palestra possa sistemarsi da qui a tanti anni, perché è giovane, italiano e ha attitudini in entrambe le fasi".

"L'Inter ha deciso di rischiare come fece con Barella e Bastoni. La storia ci dirà se l'investimento è corretto, ma loro non hanno dubbi. In questo momento, quando chiedi al club cosa c'è da fare tra il difensore, il centrocampista, Solet ecc, la loro risposta è 'La nostra priorità è chiudere Palestra'. Non hanno dubbi".

(Fonte: QSVS)