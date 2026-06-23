FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Se chiedi all’Inter gli acquisti da fare, ti rispondono con queste parole senza dubbi”

calciomercato

Biasin: “Se chiedi all’Inter gli acquisti da fare, ti rispondono con queste parole senza dubbi”

Biasin: “Se chiedi all’Inter gli acquisti da fare, ti rispondono con queste parole senza dubbi” - immagine 1
Si è parlato anche del mercato dell'Inter negli studi di Telelombardia. A commentare le mosse nerazzurre è intervenuto Fabrizio Biasin
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si è parlato anche del mercato dell'Inter negli studi di Telelombardia. A commentare le mosse nerazzurre, e in particolare il prossimo arrivo a Milano di Palestra, è intervenuto Fabrizio Biasin, che ha detto:

Biasin: “Se chiedi all’Inter gli acquisti da fare, ti rispondono con queste parole senza dubbi”- immagine 2

"I 50mln per Palestra? E' chiaramente una cifra enorme. E' evidente che sia un investimento per quella che dovrebbe diventare una certezza fin da subito. Ma se l'Inter, che in questi anni ha contato anche i centesimi, scegli di fare questo investimento, è perché pensa che con Palestra possa sistemarsi da qui a tanti anni, perché è giovane, italiano e ha attitudini in entrambe le fasi".

Inter Palestra

"L'Inter ha deciso di rischiare come fece con Barella e Bastoni. La storia ci dirà se l'investimento è corretto, ma loro non hanno dubbi. In questo momento, quando chiedi al club cosa c'è da fare tra il difensore, il centrocampista, Solet ecc, la loro risposta è 'La nostra priorità è chiudere Palestra'. Non hanno dubbi".

(Fonte: QSVS)

Leggi anche
Sky – Palestra, irrompe il Chelsea. Inter, formalizzata offerta al giocatore. Gli scenari
In UK: “Non solo il Chelsea, un altro club di Premier su Palestra. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA