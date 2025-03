Hakan Calhanoglu ha parlato chiaro su Arda Guler negli scorsi giorni: "Arda è un giocatore molto importante e un fratello a cui voglio molto bene. Certo che vorrei venisse a giocare all’Inter. Tutti vogliono giocatori di qualità come lui, ma non so come sia la sua situazione. Ecco perché non voglio essere coinvolto, dopotutto lo sa qual è il mio consiglio. Deve giocare di più, se lo merita. Spero che venga da noi, anche se non so ancora se sia vero o falso".

Le sue parole ovviamente hanno scatenato le varie voci di mercato, con il club nerazzurro che è davvero al lavoro per portarlo a Milano in estate. Spiega il Quotidiano Sportivo: "Un endorsement non da poco, sebbene in via della Liberazione siano ben coscienti delle qualità del ragazzo e lo erano anche quando era in procinto di lasciare il Fenerbahce. Con una differenza: allora non c’erano fondi per provarci, adesso ci sono e la strategia della proprietà nerazzurra è quella di puntare su profili come il ragazzo di Ankara, giovane e di qualità.