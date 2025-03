Hakan Çalhanoglu, in campo per novanta minuti nella partita contro l'Ungheria vinta dalla Turchia 3 a 1, ha parlato ai microfoni dei giornalisti e si è soffermato su quanto fatto in campo dalla squadra guidata da Montella. «È stata una partita molto importante per noi. Siamo molto contenti di aver giocato a Istanbul dopo tanto tempo. Vorrei ringraziare tutti i tifosi. Volevamo anche dare loro una vittoria. Ci siamo riusciti. 3-1 è un buon punteggio, ma niente è ancora finito. La prossima partita è molto importante. Ora dobbiamo riposare molto bene. 72 ore sono un lasso di tempo breve per riposare. Abbiamo ottenuto una vittoria importante».