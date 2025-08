L'esterno gialloblù era stato accostato all'Inter come possibile sostituto di Dumfries nel caso in cui fosse partito entro luglio

L'esterno del Verona Tchatchoua era stato accostato all'Inter come possibile sostituto di Dumfries nel caso in cui fosse partito entro luglio. Ora sembra destinato all'Inghilterra.

"Più Nottingham Forest che Inter o Milan. Il club inglese ha messo sul piatto un'offerta da 12 milioni di euro più bonus. Pronto al contempo un contratto di quattro anni per il giocatore che dunque è vicinissimo a giocare in Premier League nella prossima stagione. Classe 2001 nato in Belgio e con la doppia nazionalità belga-camerunese, Tchatchoua ha scelto di giocare per il Camerun con cui ha collezionato fino a qui 10 presenze", scrive L'Arena.