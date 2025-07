L'esterno del Verona Tchatchoua rimane nei radar dell'Inter qualora dovesse presentarsi un club pronto a pagare la clausola per Dumfries . Al momento l'olandese rimane un punto fermo per Chivu.

Come scrive L'Arena, "Tchatchoua resta tra color che son sospesi. Ma l'Inter si deve sbrigare. La possibile cessione pure di Ghilardi non dovrebbe consentire un'altra partenza eccellente dopo quella di Coppola e il non rinnovo di Duda. Il club nerazzurro non sa ancora se Dumfries accetterà o meno le proposte del Barcellona, società che ha messo da tempo gli occhi sull'olandese".