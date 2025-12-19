Stando a quanto riferisce Panorama.am, la società nerazzurra avrebbe già mosso i primi passi concreti per valutare un possibile trasferimento. Spertsyan sta vivendo una stagione di altissimo livello: in 25 presenze complessive tra tutte le competizioni ha messo a segno 9 gol e 13 assist, numeri che ne certificano l’impatto offensivo.