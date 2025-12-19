FC Inter 1908
In Armenia – Inter su Eduard Spertsyan: numeri importanti, ecco quanto costa

Eduard Spertsyan potrebbe proseguire la sua carriera all’Inter. Secondo quanto riportato dai media armeni, il centrocampista piace tanto
Eduard Spertsyan potrebbe proseguire la sua carriera all’Inter. Secondo quanto riportato dai media armeni, il centrocampista del Krasnodar è finito nel radar del club nerazzurro.

Stando a quanto riferisce Panorama.am, la società nerazzurra avrebbe già mosso i primi passi concreti per valutare un possibile trasferimento. Spertsyan sta vivendo una stagione di altissimo livello: in 25 presenze complessive tra tutte le competizioni ha messo a segno 9 gol e 13 assist, numeri che ne certificano l’impatto offensivo.

Il centrocampista armeno, 24 anni, ha un contratto con il Krasnodar valido fino a giugno 2029. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è attualmente stimato intorno ai 25 milioni di euro.

In caso di approdo in Serie A, Spertsyan diventerebbe compagno di squadra dell’ex capitano dell’Armenia Henrikh Mkhitaryan, già punto di riferimento del centrocampo nerazzurro.

